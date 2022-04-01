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Белла Торн пришла на премьеру фильма в платье с иллюзией голого тела

Актриса Белла Торн пришла на премьеру фильма «Морбиус» в платье с иллюзией голого тела

Фото: Phillip Faraone / WireImage

Бывшая звезда Disney и порнорежиссер Белла Торн пришла на прошедшую в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Морбиус» в платье с иллюзией голого тела. Соответствующие фото приводит издание Daily Mail.

Актриса надела на мероприятие наряд длины макси из черно-красной облегающей ткани, принт на которой изображал обнаженную женскую фигуру. Знаменитость дополнила образ массивными часами, браслетами и кольцами, а также туфлями на шпильках винного оттенка.

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Согласно материалу, платье, в котором звезда появилась на публике, создал испанский дизайнер Серджио Кастано Пена. «Данный проект выступает против войны, насилия и угнетения. Также я полностью не поддерживаю отсутствие демократии, свободы или прав человека», — рассказал модельер о своем изделии в соцсетях.

Ранее в марте певица Бейонсе показала откровенные фото в прозрачном платье с афтепати «Оскара». Исполнительница продемонстрировала кадры, на которых позирует в платье греческого дизайнера Celia Kritharioti, изготовленном из прозрачного шелкового тюля. Изделие украшает вышивка, выполненная вручную блестящими нитями. Бейонсе дополнила образ бриллиантовым колье и солнцезащитными очками.

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Алина Гостева
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