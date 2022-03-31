Бейонсе показала откровенные фото в прозрачном платье с афтепати «Оскара»

Певица Бейонсе показала откровенные фото в платье из прозрачной ткани с афтепати «Оскара»

Американская певица, актриса и танцовщица Бейонсе показала откровенные фото в прозрачном наряде с афтепати кинопремии «Оскар». На пост в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) знаменитости обратило внимание издание Daily Mail.

Исполнительница продемонстрировала кадры, на которых позирует в платье греческого дизайнера Celia Kritharioti, изготовленном из прозрачного шелкового тюля. Изделие украшает вышивка, выполненная вручную блестящими нитями. Бейонсе дополнила свой образ бриллиантовым колье и солнцезащитными очками.

В таком виде 40-летняя знаменитость посетила отель Chateau Marmont в Голливуде, где проходила афтепати церемонии «Оскар». На вечеринке Бейонсе сопровождал ее супруг, рэпер Jay-Z.

Также известно, что на 94-й церемоний вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук звезда появилась в украшениях на сумму девять миллионов долларов (около 760 миллионов рублей). Певица надела в том числе серьги, браслеты и кольца от Лоррейн Шварц — любимого ювелира Ким Кардашьян.

Ранее в марте нелепый наряд 48-летней немецкой модели Хайди Клум на афтепати «Оскара» высмеяли в сети. Знаменитость появилась на ковровой дорожке вечеринки Vanity Fair в длинном платье на бретелях из атласной ткани ярко-желтого цвета, которое оформлено декольте, открытой спиной и шлейфом. В качестве украшений она выбрала кольца с крупным камнем, отказавшись от колье.