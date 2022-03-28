Нелепый наряд 48-летней Хайди Клум на афтепати «Оскара» высмеяли в сети

Хайди Клум посетила афтепати премии «Оскар» в ярком наряде и подверглась критике в сети

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила афтепати кинопремии «Оскар» в ярком наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

48-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке вечеринки Vanity Fair в длинном платье на бретелях из атласной ткани ярко-желтого цвета, которое оформлено декольте, открытой спиной и шлейфом. В качестве украшений она выбрала кольца с крупным камнем, отказавшись от колье. На размещенных кадрах видно, что волосы манекенщицы распущены, а на лицо нанесен нюдовый мейкап.

Читатели издания высмеяли образ Клум в комментариях под опубликованными снимками, посчитав дизайн платья нелепым. «Такое ощущение, что это пляжная накидка», «Прекрасная фигура испорчена ужасным платьем», «Какой кошмар», «Она думает, что это красиво?», «Просто отвратительный и нелепый выбор платья», «Хайди, что это?» — высказывались фанаты.

Ранее Билли Айлиш посетила церемонию награждения премии «Оскар» в платье Gucci и стала мемом в сети. Она предстала перед фотографами в объемном платье в пол с оборками черного цвета. Пользовательница сети @chezzcakeu, например, сравнила платье поп-звезды с бумажной формой для кексов.