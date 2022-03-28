Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Билли Айлиш в платье Gucci на «Оскаре» стала мемом в сети

Певица Билли Айлиш в объемном платье бренда Gucci стала мемом в Twitter

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш развеселила фанатов образом на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Соответствующие посты опубликованы в соцсети Twitter.

Певица, которая получила статуэтку за песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать», предстала перед фотографами в наряде итальянского бренда Gucci, а именно, объемном платье в пол с оборками черного цвета. На размещенных кадрах видно, что на лицо знаменитости нанесен нюдовый макияж, при этом она отказалась от украшений.

Поклонников рассмешила оверсайз-одежда Айлиш в готическом стиле, из-за чего она стала мемом в сети. Например, пользовательница @chezzcakeu сравнила платье поп-звезды с бумажной формой для кексов. «Даже не знаю, что развеселило меня больше, пощечина Уилла Смита или платье Билли», — пошутила @jules4je7.

В то же время юзерша @Seikozens назвала платье певицы уродливым, а комментатор @TaraN71563887 посчитала, что чересчур объемный наряд со шлейфом выставляет фигуру Айлиш в невыгодном свете.

94-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» прошла в Dolby Theatre в Голливуде. Ведущими премии стали актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Вручение премии проходит под девизом «Любители кино вместе». В этом году организаторы премии впервые решили объявить победителей в восьми категориях до начала церемонии. Всего на популярную премию в этом году претендует в общей сложности 38 произведений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Комментарии отключены
Последние новости
Япония признала невозможность реквизировать валютные резервы Банка России
Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации
Турция обсудила с Украиной организацию переговоров с Россией в Стамбуле
Россиянам назвали способные заменить Zara бренды
Суд обвинил Meta в нарушении конституционного строя России
В США объяснили оскорбления Байдена в адрес Путина эмоциями
Приезжая нашла способ вынести из гипермаркета алкоголь на сотни тысяч рублей
В Польше заявили об объявленной Байденом новой холодной войне
Названа дата переговоров России и Украины в Стамбуле
Heineken уйдет из России и передаст бизнес
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.