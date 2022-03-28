В Лос-Анджелесе началась церемония «Оскар»

В Лос-Анджелесе началась 94-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар»

В Лос-Анджелесе началась 94-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар», пишет РИА Новости.

Ведущими церемонии в Dolby Theatre в Голливуде стали актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Вручение премии проходит под девизом «Любители кино вместе».

В этом году впервые организаторы премии решили объявить победителей в восьми категориях до начала церемонии. «Противоречивое решение, но мы его переживем», — заверили ведущие, отреагировав на критику.

Всего на популярную премию в этом году в общей сложности 38 произведений. Лидером по числу номинаций является фильм «Власть пса», который представлен в 12 категориях, 10 номинаций у «Дюны».

Ранее сообщалось, что американская комедиантка Эми Шумер предложила пригласить президента Украины Владимира Зеленского на трансляцию вручения премии «Оскар». Артистка, которая в этом году будет ведущей церемонии вместе с актрисами Реджиной Холл и Вандой Сайкес, захотела, чтобы политик подключился по видеосвязи или записал обращение к присутствующим на мероприятии.