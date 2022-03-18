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Ведущая «Оскара» захотела пригласить на трансляцию Зеленского

Комедиантка Эми Шумер предложила пригласить Владимира Зеленского на вручение «Оскара»

Фото: globallookpress.com

Американская комедиантка Эми Шумер предложила пригласить президента Украины Владимира Зеленского на трансляцию вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Daily Mail.

Артистка, которая в этом году будет ведущей церемонии вместе с актрисами Реджиной Холл и Вандой Сайкес, захотела, чтобы политик подключился по видеосвязи или записал обращение к присутствующим на мероприятии. Шумер рассказала, что у нее заготовлена пара шуток по поводу политической ситуации в мире, но не пояснила, отреагировали ли продюсеры «Оскара» на ее просьбу задействовать в церемонии Зеленского.

94-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта. Номинанты на премию «Оскар» были объявлены 8 февраля. В категории «Лучший фильм» оказались представлены «Белфаст» Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Дюна» Дени Вильнева, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

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Марина Погосян
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