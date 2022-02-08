Объявлены номинанты на «Оскар»

Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара»-2022. Трансляция велась в YouTube-канале кинопремии.

В главной категории «Лучший фильм» оказались представлены «Белфаст» (Belfast) Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA) Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» (Don’t Look Up) Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути, «Дюна» (Dune) Дени Вильнева, «Король Ричард» (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» (Licorice Pizza) Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley) Гильермо дель Торо, «Власть пса» (The Power of the Dog) Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» (West Side Story) Стивена Спилберга.

В номинации «Лучшая режиссура» за победу поборются Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Джейн Кэмпион («Власть пса»).

В категории «Лучшая актриса» представлены Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Николь Кидман («В роли Рикардо») и Кристен Стюарт («Спенсер»). На звание лучшего актера претендуют Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»), Уилл Смит («Король Ричард») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)

За звание «Лучшего иностранного фильма» поборются «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути, «Рука бога» (È stata la mano di Dio) Паоло Соррентино, «Худший человек на свете» (Verdens verste menneske) Йоакима Триера и «Побег» (Flee) Йонаса Поэра Расмуссена.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» представлены «CODA: Ребенок глухих родителей», «Сядь за руль моей машины», «Дюна» и «Власть пса». В категории «Лучший оригинальный сценарий» оказались картины «Не смотрите наверх», «Король Ричард», «Белфаст», «Лакричная пицца» и «Худший человек на свете». За звание лучшего полнометражного мультфильма поборются «Райя и последний дракон», «Энканто», «Побег», «Лука» и «Митчеллы против машин».

Российское кино в 2022 году осталось без номинаций — лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки», претендовавшая на борьбу в номинации «Лучший иностранный фильм», не вошла в шорт-лист премии.

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.