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В США призвали к деэскалации в Закавказье

Госсекретарь США Блинкен призвал Алиева и Пашиняна к деэскалации в Закавказье
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости.

В диалоге с Пашиняном Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины и предстоящие переговоры Пашиняна и Алиева с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Она назначена на 6 апреля, по инициативе Мишеля. Кроме того, Блинкен приветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и призвал к деэскалации в Закавказье.

«Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе», — подчеркнули в Госдепе.

В пресс-службе ведомства добавили, что американский госсекретарь также провел отдельную беседу с Алиевым. В ходе диалога Блинкен «подчеркнул готовность США помочь, вовлекшись двухсторонне и с партнерами, которые мыслят схожим образом».

Ранее Алиев выразил уверенность в укреплении отношений с Россией. Он также отметил роль гуманитарно-культурного взаимодействия между Баку и Москвой.

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Марина Совина
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