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Президент Азербайджана выразил уверенность в укреплении отношений с Россией

Президент Алиев выразил уверенность в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 30-летием установления дипломатических отношений между Баку и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В своем поздравлении Алиев выразил уверенность в наличии возможностей для дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Россией и реализации актуальных задач двустороннего сотрудничества.

Президент отметил, что на протяжении последних 30 лет отношения между двумя странами «успешно развивались и укреплялись в духе стратегического партнерства», и указал на роль гуманитарно-культурного взаимодействия между Баку и Москвой.

«Сотрудничество в области культуры и образования, всемерная поддержка русского языка и русской культуры на государственном уровне в Азербайджане, обучение на русском языке в азербайджанских школах и высших учебных заведениях наглядно подтверждают значение, которое мы придаем гуманитарной повестке нашего партнерства», — добавил Алиев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Делягина за призыв разбомбить нефтяные объекты республики. Его обвинили в призывах к развязыванию агрессивной войны, терроризме и возбуждении ненависти.

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Алевтина Запольская
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