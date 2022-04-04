Президент Азербайджана выразил уверенность в укреплении отношений с Россией

Президент Алиев выразил уверенность в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 30-летием установления дипломатических отношений между Баку и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В своем поздравлении Алиев выразил уверенность в наличии возможностей для дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Россией и реализации актуальных задач двустороннего сотрудничества.

Президент отметил, что на протяжении последних 30 лет отношения между двумя странами «успешно развивались и укреплялись в духе стратегического партнерства», и указал на роль гуманитарно-культурного взаимодействия между Баку и Москвой.

«Сотрудничество в области культуры и образования, всемерная поддержка русского языка и русской культуры на государственном уровне в Азербайджане, обучение на русском языке в азербайджанских школах и высших учебных заведениях наглядно подтверждают значение, которое мы придаем гуманитарной повестке нашего партнерства», — добавил Алиев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Делягина за призыв разбомбить нефтяные объекты республики. Его обвинили в призывах к развязыванию агрессивной войны, терроризме и возбуждении ненависти.