Американская газета подтвердила подлинность видео расправы над солдатами ВС РФ

Газета The New York Times подтвердила подлинность видео расправы над российскими солдатами

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на которой запечатлена расправа украинских военных над солдатами Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет издание, на видео группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева. В частности, украинские военные несколько раз стреляют в, предположительно, солдата ВС РФ, который подает признаки жизни и лежит на дороге. Рядом с ним видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых. По информации газеты, кадры сделаны 30 марта.

5 апреля председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение установить обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных. Дело возбудили после публикации в сети видео с моментом расстрела пленного. На кадрах показаны связанные за спиной российского военнослужащего руки, что, по мнению СКР, свидетельствует, что он погиб уже в плену. Видео было снято в Киевской области.