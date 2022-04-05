Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин велел расследовать убийства российских пленных на Украине

Глава СКР поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение установить обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователям велено возбудить уголовное дело после публикации в сети видео с моментом расстрела пленного. Бастрыкин поручил подчиненным выяснить обстоятельства произошедшего, точное время и место съемки, установить личности причастных к преступлению.

На обнародованном видео видны связанные за спиной российского военнослужащего руки, что, по мнению СКР, свидетельствует, что он погиб уже в плену. Видео было снято в Киевской области.
.
В ведомстве указали на грубое нарушение норм Женевской Конвенцию об обращении с военнопленными, допущенные военнослужащими ВСУ и других украинских воинских формирований.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В ЕС оценили сопротивление рубля санкциям
Назван срок новой вспышки COVID-19 в России
Бастрыкин велел расследовать убийства российских пленных на Украине
Популярные смартфоны Xiaomi признали устаревшими
Стало известно о закрытии крупнейшего в мире онлайн-магазина наркотиков
Умерла звезда сериала «Жители Ист-Энда» Джун Браун
Россияне раскупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето
На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков
Россия ответит на высылку дипломатов из Италии
Политолог высказался о Байдене и худших президентах США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.