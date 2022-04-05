Бастрыкин велел расследовать убийства российских пленных на Украине
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение установить обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Следователям велено возбудить уголовное дело после публикации в сети видео с моментом расстрела пленного. Бастрыкин поручил подчиненным выяснить обстоятельства произошедшего, точное время и место съемки, установить личности причастных к преступлению.
На обнародованном видео видны связанные за спиной российского военнослужащего руки, что, по мнению СКР, свидетельствует, что он погиб уже в плену. Видео было снято в Киевской области.
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В ведомстве указали на грубое нарушение норм Женевской Конвенцию об обращении с военнопленными, допущенные военнослужащими ВСУ и других украинских воинских формирований.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).