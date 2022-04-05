Бастрыкин велел расследовать убийства российских пленных на Украине

Глава СКР поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение установить обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователям велено возбудить уголовное дело после публикации в сети видео с моментом расстрела пленного. Бастрыкин поручил подчиненным выяснить обстоятельства произошедшего, точное время и место съемки, установить личности причастных к преступлению.

На обнародованном видео видны связанные за спиной российского военнослужащего руки, что, по мнению СКР, свидетельствует, что он погиб уже в плену. Видео было снято в Киевской области.

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В ведомстве указали на грубое нарушение норм Женевской Конвенцию об обращении с военнопленными, допущенные военнослужащими ВСУ и других украинских воинских формирований.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).