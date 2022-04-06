Губернатор Курской области сообщил о попытке обстрела российской границы

Глава Курской области Старовойт сообщил о попытке обстрела поста российских пограничников

Пост российских пограничников подвергся попытке обстрела. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт. Его слова приводит агентство ТАСС.

По словам главы региона, инцидент произошел в Суджанском районе области. Пост пограничников намеревались обстрелять из минометов, однако огневая точка была уничтожена.

В результате попытки обстрела не было ни жертв, ни разрушений.

Суджанский район Курской области граничит с Сумской областью Украины, контроль над которой ВСУ восстановили два дня назад.

Ранее сообщалось, что в небе над городом Томаровка граничащей с Украиной Белгородской области взорвался неопознанный объект. По словам главы администрации Яковлевского городского округа Олега Медведева, упавшие на землю обломки увезли оперативные службы, они не представляют опасности.

Попытки обстрела российской территории предпринимаются после начала спецоперации на Украине, она стартовала 24 февраля. О начале военных действий объявил президент Владимир Путин — проведение операции он объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида. По его словам, конечная цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.