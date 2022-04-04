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В российском приграничном городе обезвредили похожий на снаряд предмет

Мэр Белгорода сообщил, что в городе обнаружили и обезвредили похожий на снаряд предмет

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Предмет, похожий на снаряд, обнаружили и обезвредили в Белгороде. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов Telegram-канале.

«На улице Красноармейской сегодня вечером был обнаружен предмет, похожий на снаряд», — написал он.

Глава города уточнил, что на место оперативно прибыли сотрудники спецслужб и оцепили территорию. Отмечается, что в настоящее время предмет вывезен, оцепление снято, угроз безопасности нет. По словам Иванова, обстоятельства выясняются.

3 апреля стало известно, что в городе Томаровка Белгородской области взорвался неопознанный объект в небе. По словам главы администрации Яковлевского городского округа Олега Медведева, упавшие на землю обломки увезли оперативные службы, они не представляют опасности. Он уточнил, что жертв и разрушений в результате взрыва нет. Томаровка находится в 30 километрах от границы с Украиной.

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Марина Совина
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