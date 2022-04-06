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Мэром освобожденного Мариуполя назначили местного жителя

Мэром перешедшего к ДНР Мариуполя избран бывший директор «Азовмаша» Константин Иващенко

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэром Мариуполя в Донецкой народной республике (ДНР) назначили бывшего директора «Азовмаша» Константина Иващенко. Иващенко является местным жителем и депутатом городского совета от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Указ о назначении нового мэра Мариуполя подписал глава ДНР Денис Пушилин. Однако Пушилин не выбирал городского главу сам — Иващенко был избран на на собрании лидеров общин Мариуполя. После утверждения кандидатуры в указе, бывший депутат вступил в должность немедленно.

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В освобожденном от Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделений радикальных украинцев Мариуполе уже создаются гражданские органы управления. С 31 марта в городе функционирует администрация, ведется разработка основных документов и набор сотрудников.

Впервые имя предполагаемого городского головы Мариуполя в ДНР назвали 5 апреля. На данный момент большая часть города контролируется Народной милицией и Вооруженными силами России, продолжается зачистка отдельных районов, однако значительные силы украинцев сдались и сложили оружие.

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Дмитрий Настасьев
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