Россиянам назвали способ избавиться от тревожных мыслей перед сном

Психолог Захарова посоветовала записывать проблемы, беспокоящие перед сном

Психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарья Захарова назвала россиянам способы избавиться от тревожных мыслей перед сном. Ее рекомендации публикует life.ru.

Беспокоящие перед сном проблемы, как говорит психолог, можно записывать, встав с кровати и включив свет. Делать анализ и оценку, отмечает Захарова, не нужно. «Просто выписывайте все, что вас мучает. Этот способ даст выход страхам, а также снимет тревогу и снизит уровень катастрофизации, который иногда настигает в ночи», — посоветовала эксперт. После в одну колонку можно записать проблемы, на решение которых можно повлиять, и список путей их решения, в другую — те, с которыми ничего сделать нельзя.

Кроме того, психолог рекомендует выделять в течение дня время, чтобы побеспокоиться — например, 20-30 минут. «Это очень действенный метод, благодаря которому вы разрешаете прожить беспокоящие вас чувства и мысли. Таким образом они просто изживут себя», — обещает специалист.

Также хорошим способом борьбы с переживаниями психолог считает медитацию, которая учит наблюдать за мыслями и снижает уровень тревоги. Меньше беспокоиться, добавляет она, поможет любимое занятие. «Чтобы уйти от ночных переживаний, кому-то подойдет вечернее прослушивание музыки, другим — звонок другу или теплый чай с кусочком вкусного шоколада», — советует психолог.

Дарья Захарова предупреждает, что подавление мыслей и чувств может сделать их навязчивыми или привести к депрессии. Поэтому тревогу надо переживать, но делать это безопасными методами.

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