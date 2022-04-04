Сомнолог перечислила правила здорового сна для восстановления психики

Доктор Джо Бауэр рассказала о влиянии здорового сна на психическое состояние человека

Эксперт по сну доктор Джо Бауэр из Университета Восточной Англии считает, что крепкий сон в ночное время помогает сохранять и даже восстанавливать психическое и физическое здоровье, а также перечислила несколько правил здорового сна. Своими выводами сомнолог поделилась с изданием The Star.

Доктор Бауэр долгое время изучала влияние недосыпа и неправильного сна на эмоции и поведение людей в экстремальных условиях: в полярных регионах, в космосе или во время изоляции. Изменение температуры тела или наступление менструации, по мнению эксперта, также могло определенным образом повлиять на организм и спровоцировать недосып. В результате исследования ей удалось установить прямую взаимосвязь между отсутствием полноценного сна и нарушениями психики.

«Сон, эмоциональность и психическое состояние действительно очень взаимосвязаны между собой. Поэтому, вместо того чтобы лежать ночью без сна и обдумывать свои проблемы, лучше их отпустить, не забивать себе голову и попытаться расслабиться», — подытожила сомнолог.

Также эксперт по сну дала несколько советов тем, кто никак не может избавиться от бессонницы. По словам Бауэр, наладить сон поможет сохранение режима, в том числе в выходные дни, и отключение электронных устройств, так как свет от телевизора и гаджетов мешает выработке мелатонина и провоцирует развитие бессонницы. Помимо этого, стоит отказаться от вредных привычек и большого количества кофе в вечернее время, а также соблюдать оптимальный температурный режим в помещении.

Если следовать этим советам, то по словам эксперта, очень скоро можно будет почувствовать себя намного бодрее и стать гораздо спокойнее.

Ранее ученые назвали оптимальное количество рабочих часов в неделю. Исследование доказало, что после 50-часовой рабочей недели производительность труда существенно снижается.