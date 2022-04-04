Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Сомнолог перечислила правила здорового сна для восстановления психики

Доктор Джо Бауэр рассказала о влиянии здорового сна на психическое состояние человека

Фото: Shutterstock

Эксперт по сну доктор Джо Бауэр из Университета Восточной Англии считает, что крепкий сон в ночное время помогает сохранять и даже восстанавливать психическое и физическое здоровье, а также перечислила несколько правил здорового сна. Своими выводами сомнолог поделилась с изданием The Star.

Доктор Бауэр долгое время изучала влияние недосыпа и неправильного сна на эмоции и поведение людей в экстремальных условиях: в полярных регионах, в космосе или во время изоляции. Изменение температуры тела или наступление менструации, по мнению эксперта, также могло определенным образом повлиять на организм и спровоцировать недосып. В результате исследования ей удалось установить прямую взаимосвязь между отсутствием полноценного сна и нарушениями психики.

«Сон, эмоциональность и психическое состояние действительно очень взаимосвязаны между собой. Поэтому, вместо того чтобы лежать ночью без сна и обдумывать свои проблемы, лучше их отпустить, не забивать себе голову и попытаться расслабиться», — подытожила сомнолог.

Также эксперт по сну дала несколько советов тем, кто никак не может избавиться от бессонницы. По словам Бауэр, наладить сон поможет сохранение режима, в том числе в выходные дни, и отключение электронных устройств, так как свет от телевизора и гаджетов мешает выработке мелатонина и провоцирует развитие бессонницы. Помимо этого, стоит отказаться от вредных привычек и большого количества кофе в вечернее время, а также соблюдать оптимальный температурный режим в помещении.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января

Если следовать этим советам, то по словам эксперта, очень скоро можно будет почувствовать себя намного бодрее и стать гораздо спокойнее.

Ранее ученые назвали оптимальное количество рабочих часов в неделю. Исследование доказало, что после 50-часовой рабочей недели производительность труда существенно снижается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов
Глава СКР поручил найти причастных к издевательствам над военнослужащими РФ
Сомнолог перечислила правила здорового сна для восстановления психики
Назван способ дешево спасти планету
Косметолог похудела на 122 килограмма из-за страха застрять в кресле самолета
В России пообещали дать достойный ответ на высылку дипломатов из Франции
Франция решила выслать сотрудников посольства России
Зафиксировано движение загадочных областей в мантии Земли
Немецкий концерн решил остаться в России
«Локомотив» получил нового тренера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.