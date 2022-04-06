Россиян предупредили о новом последствии COVID-19

Терапевт Водовозов предупредил о риске пневмонии после повреждения легких от COVID-19

Врач-терапевт Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik рассказал о новом последствии коронавируса. Переболевшим, у которых инфекция вызвала повреждение легких, грозит риск развития пневмонии.

Водовозов предупредил россиян, что после коронавируса дыхательные пути человека становятся более уязвимыми для других болезней. В частности, перенесшие COVID-19 пациенты стали чаще болеть пневмонией.

«Люди, у которых пострадали легкие за время COVID-19, могут начать чаще страдать от болезней, связанных с дыхательными путями. Легкие у этих людей оказываются более уязвимыми для болезней. Например, оказываются более склонными к пневмониям», — отметил он.

Терапевт добавил, что невозможно сказать о длительности подобной постковидной пневмонии. Кроме того, неизвестно, сохранится она на время или на всю жизнь.

«Пандемия у нас всего два года, а более или менее приличных наблюдений за изменением состояния пациентов с COVID-19 у нас полгода, максимум год. Поэтому пока сказать сложно», — подчеркнул врач. При первых проблемах с дыханием он порекомендовал обращаться за медицинской помощью.

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