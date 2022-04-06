Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян предупредили о новом последствии COVID-19

Терапевт Водовозов предупредил о риске пневмонии после повреждения легких от COVID-19

Фото: Pixabay

Врач-терапевт Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik рассказал о новом последствии коронавируса. Переболевшим, у которых инфекция вызвала повреждение легких, грозит риск развития пневмонии.

Водовозов предупредил россиян, что после коронавируса дыхательные пути человека становятся более уязвимыми для других болезней. В частности, перенесшие COVID-19 пациенты стали чаще болеть пневмонией.

«Люди, у которых пострадали легкие за время COVID-19, могут начать чаще страдать от болезней, связанных с дыхательными путями. Легкие у этих людей оказываются более уязвимыми для болезней. Например, оказываются более склонными к пневмониям», — отметил он.

Материалы по теме:
Коронавирус ищет брешь. Ведущие эпидемиологи рассказали, как противостоять опасному вирусу
Коронавирус ищет брешь.Ведущие эпидемиологи рассказали, как противостоять опасному вирусу
31 марта
Не просто кашель. Самый распространенный симптом при COVID-19 требует особого внимания
Не просто кашель.Самый распространенный симптом при COVID-19 требует особого внимания
17 февраля

Терапевт добавил, что невозможно сказать о длительности подобной постковидной пневмонии. Кроме того, неизвестно, сохранится она на время или на всю жизнь.

«Пандемия у нас всего два года, а более или менее приличных наблюдений за изменением состояния пациентов с COVID-19 у нас полгода, максимум год. Поэтому пока сказать сложно», — подчеркнул врач. При первых проблемах с дыханием он порекомендовал обращаться за медицинской помощью.

Ранее биолог Петр Чумаков предрек появление более заразного штамма коронавируса. Возможно, вариант инфекции будет еще быстрее передаваться, но он точно станет менее болезнетворный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США «дали России выбор» между дефолтом и истощением
Новая Зеландия ужесточит импорт товаров из России
Странная свадебная традиция семьи жениха напугала будущую невесту
Психолог раскрыла пять признаков женской измены
В Роспотребнадзоре оценили заразность коронавируса XE
Россиян предупредили о новом последствии COVID-19
Intel приостановила деятельность в России
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали переносы игры
В России задумали выплачивать алименты мужчинам
Названа главная ошибка при хранении мяса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.