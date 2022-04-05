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Биолог предрек появление более заразного штамма коронавируса

Биолог Чумаков предрек зарождение более заразного штамма COVID-19 в Китае

Фото: Fernando Carranza / Reuters

После омикрона должна появиться и распространиться новая разновидность COVID-19, так как вирус все время эволюционирует, считает главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, какими будут свойства этого штамма и где он может зародиться.

Каким будет новый штамм

Следующий распространенный штамм COVID-19, возможно, будет более заразный, то есть будет еще быстрее передаваться, однако он точно должен быть менее болезнетворный, чем омикрон, поделился биолог.

«Это правило природы. Вирус, который недавно проник в человеческую популяцию, например, от животных, может быть очень болезнетворный, но потом он потихонечку утрачивает свою болезнетворность, потому что она в человеческой популяции не нужна. Поэтому возникновение из уже существующего штамма более болезнетворного — практически невероятная вещь», — объяснил Чумаков. Учитывая это, биолог предположил, что в будущем люди будут переносить новый штамм бессимптомно.

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Где появится новый штамм

Скорее всего, новые штаммы придут к нам из Китая, убежден Чумаков. По его словам, население страны еще очень восприимчиво к вирусу, так как многие люди не перенесли его из-за строгих карантинных мероприятий. А если в Китае возникнет большая вспышка, ее будет очень трудно остановить.

«Сейчас они отслеживают единичные случаи, но вирус становится все более заразным — когда-то они просто не смогут удержать эту ситуацию и будет большая вспышка. Там, как в инкубаторе для вируса, болеет огромное количество людей и возникает гораздо больше мутаций, поэтому в результате возникнут новые варианты, и из Китая, возможно, в будущем проникнет какой-то новый штамм, который будет у нас очень хорошо распространяться. Поэтому Китай — это мина замедленного действия, там живет 1,5 миллиарда людей — это огромный резервуар для эволюции вируса», — объяснил он.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что доля стелс-омикрона в РФ выросла до 80 процентов, а Чумаков рассказал «Ленте.ру», в чем его ключевое отличие от исходного штамма.

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Екатерина Смирная
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