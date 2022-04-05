Биолог назвал ключевое отличие стелс-омикрона

Биолог Чумаков назвал большую заразность ключевым отличием стелс-омикрона

Между стелс-омикроном, который является подвидом омикрон-штамма BA.2, и омикроном нет большой разницы, рассказал «Ленте.ру» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков. Тем не менее, по его словам, новый подвид имеет ключевое отличие от исходного варианта COVID-19.

«Он более заразный, чем исходный омикрон, то есть быстрее распространяется, чем тот вариант, который был до этого, а по болезнетворности приблизительно такой же. С точки зрения беспокойства — я бы не стал особо паниковать, потому что ничего это не изменяет. Просто один штамм меняется на другой, при этом не возрастает смертность, не возрастает количество серьезных симптомов у людей», — объяснил биолог.

В том, что стелс-омикрон по количеству заражений сейчас вытесняет предыдущий вариант, по мнению Чумакова, нет ничего удивительного, так как он успешно конкурирует с ним именно благодаря тому, что быстрее распространяется.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что доля стелс-омикрона в России выросла до 80 процентов.

