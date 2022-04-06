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Кадыров показал пытавшихся притвориться мирными жителями пленных

Глава Чечни Кадыров показал пленных солдат ВСУ, выдававших себя за мирных жителей

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал подозреваемых в участии в боевых действиях против союзных сил России и Донецкой народной республики (ДНР), которые пытались сбежать из Мариуполя, притворившись мирными жителями. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

На кадрах видно, что командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев проводит первоначальный допрос задержанных. По словам главы республики, пленные настолько растеряны, что с первого раза не понимают, что у них спрашивают.

«Уж не расплаты ли за преступления боится? Это еще предстоит узнать», — заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что в Мариуполе после работы в многоэтажных домах российские военные начали зачистку в частном секторе, где расположено много хозяйственно-бытовых построек и ангаров. По его словам, военнослужащие, которые отстаивают интересы России, выполняют поставленные задачи спокойно и хладнокровно.

Сергей Истомин
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