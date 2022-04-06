Кадыров объявил о начале зачистки в частном секторе Мариуполя

Кадыров заявил, что российские военные начали зачистку в частном секторе Мариуполя

В Мариуполе после работы в многоэтажных домах российские военные начали зачистку в частном секторе, где расположено много хозяйственно-бытовых построек и ангаров. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то что в такой местности выполнение оперативно-боевых задач затрудняется густой застройкой, нашим воинам удается продвигаться вперед, заставляя противника отступать», — написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что военные, которые отстаивают интересы России, выполняют поставленные задачи спокойно и хладнокровно. Их дух не способны сломить разрывы снарядов и огонь снайперов, подчеркнул Кадыров.

Он предрек нацистам и «шайтанам разных мастей» близкий бесславный конец, подчеркнув, что они расплатятся за террор жителей республик Донбасса.

Накануне Кадыров заявил об успешном процессе «дешайтанизации» Украины. Глава Чечни рассказал, что Вооруженные силы России уничтожили значительную часть украинской военной техники и артиллерийских орудий, отметив, что украинские националисты несут существенные потери.