Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил об успешном процессе «дешайтанизации» Украины

Кадыров заявил, что демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины идет успешно

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Демилиатриазция, денацификация и дешайтанизация Украины проходит успешно. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы России уничтожили значительную часть украинской военной техники и артиллерийских орудий, а также живую силу противника. «Подобная положительная динамика наблюдается повсюду», — написал Кадыров в Telegram.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Он добавил, что националисты на территории Украины несут существенные потери.

Ранее Кадыров заявил, что 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Он назвал выбор украинских военных правильным и осознанным, подчеркнув, что Россия не воюет с мирным населением. Он также призвал ВСУ «вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Появилось подтверждение повышения Кадырова до генерал-лейтенанта
Япония решила выделить дополнительные средства на помощь Украине
В Южной Осетии заявили о желании разделить с Россией давление Запада
В России резко выросло число попыток вывезти наличные
В России выявили 13 947 новых случаев коронавируса
Российские военные уничтожили Центр подготовки украинских сил около Очакова
В Сочи нашли два ультрадорогих особняка
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»
Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке ВСУ для западных СМИ
Росгвардейцы задержали корректировщика огня ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.