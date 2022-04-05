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Кадыров назвал число сдавшихся в плен украинских морпехов

Глава Чечни Кадыров заявил, что 267 украинских морпехов сдались в плен ВС РФ в Мариуполе
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров . Фото: Министерство культуры РФ / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Глава республики заявил, что украинские военные сделали «правильный и осознанный выбор». Он также подчеркнул, что Россия не воюет с мирным населением, и призвал ВСУ «вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа».

«Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за его высказывания о Иване Урганте, которого он назвал большим патриотом. «Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», — возмутился Кадыров.

Марина Совина
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