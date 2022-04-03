Кадыров раскритиковал Пескова за слова об Урганте

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шкалу приоритетов Дмитрия Пескова «не созревшей»

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за его высказывания о Иване Урганте, которого он назвал большим патриотом. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», — недоумевает Кадыров.

По словам главы Чечни, произошла переоценка понятия «патриотизм», которую он не заметил. Кроме того, Кадыров назвал шкалу приоритетов Пескова «какой-то не созревшей» и предположил, что с этим надо что-то делать.

Также политик возмутился поведением Пескова в ситуации с присвоением Кадырову звания генерал-лейтенанта — пресс-секретарь отказался от комментариев, отметив, что не видел соответствующий указ. «Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше "не видел указа"», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом, отметив, что у телеведущего может быть своя точка зрения. Также представитель Кремля заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.