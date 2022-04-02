Песков назвал Урганта патриотом

Пресс-секретарь президента России Песков назвал телеведущего Урганта большим патриотом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости.

«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», — сказал представитель Кремля, добавив, что «не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", ни в коем случае».

Ранее Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит. По словам представителя Кремля, «есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать» на героев из числа военнослужащих.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).