Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков назвал Урганта патриотом

Пресс-секретарь президента России Песков назвал телеведущего Урганта большим патриотом

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости.

«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», — сказал представитель Кремля, добавив, что «не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", ни в коем случае».

Ранее Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит. По словам представителя Кремля, «есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать» на героев из числа военнослужащих.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль рассказал о «самом страшном» на Украине
В Белоруссии пообещали накормить «и себя, и россиян»
Диетолог назвала нежелательные продукты для людей с заболеванием ЖКТ
В Chanel объяснили отказ продавать товары россиянам
Раскрыта ключевая роль назальной вакцины от коронавируса
Украина обратилась к Китаю с просьбой о гарантиях безопасности
Лондон передаст Киеву противокорабельные ракеты «Гарпун» и барражирующие снаряды
Песков назвал Урганта патриотом
«Росатом» и МАГАТЭ договорились «оставить политику за скобками»
В США выступили против помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.