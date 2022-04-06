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Диетолог порекомендовала полезные продукты для ежедневного рациона

Диетолог Дюваль: овощи помогут наладить работу кишечника и укрепить иммунитет

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог Анжелика Дюваль уверена, что для поддержания красоты и здоровья необходимо сбалансированно питаться. В материале для издания «Народные Новости» она порекомендовала полезные продукты для ежедневного рациона.

Первую строчку в рейтинге рекордсменов занимают овощи, в которых содержится большое количество клетчатки. Именно они, по словам доктора, помогут наладить работу кишечника и укрепить иммунитет.

Не менее полезными диетолог считает фрукты и ягоды. По ее мнению, достаточно съедать около 400 граммов этих продуктов, чтобы чувствовать себя бодрее и продуктивнее. «В ежедневном рационе обязательно должны присутствовать фрукты и ягоды, содержащие большое количество минеральных веществ, фруктозы и различных кислот. Лучше употреблять их в первой половине дня, чтобы полученные организмом сахара переработались в энергию», — пояснила Дюваль.

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Не забыла доктор и про зелень, в которой содержится большое количество органического кальция и минеральных веществ. Около половины свежего пучка в день, по словам эксперта, будет вполне достаточно для поддержания хорошего самочувствия и крепкого здоровья.

Ранее диетолог развеяла миф о пользе питья двух литров воды в день. Нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко считает, что если выпивать по два литра воды в день, то артериальное давление может вырасти.

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Юлия Кальницкая
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