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Диетолог развеяла миф о пользе питья двух литров воды в день

Врач Кононенко: если пить по два литра воды в день, артериальное давление может вырасти

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко развеяла миф о пользе питья двух литров воды в день. Совет пить много воды она оценила в беседе с «Пятым каналом».

Она объяснила, что потребность в воде составляет до 40 миллилитров на один килограмм веса в сутки, при этом вода поступает в организм и при употреблении чая, кофе, супа и фруктов. В сутки Кононенко рекомендует выпивать около полутора литров воды.

Избыток воды, по словам диетолога, может привести к скачку артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Особенно если пить сразу большое количество воды — от 200 до 500 миллилитров за раз», — предупреждает доктор. Это, по ее словам, связано с увеличением объема циркулирующей крови и тем, что сосуды не успевают расшириться.

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Также, уточнила Кононенко, пить слишком много воды не рекомендуется имеющим дефицит белка людям, потому что лишняя жидкость не способствует нормальному усвоению белка. При превышении питьевого баланса, добавляет врач, водорастворимые витамины и микроэлементы будут выводиться из организма.

Ранее диетолог Джессика Болл назвала орехи универсальной и полезной едой для перекуса. Болл призналась, что идеальная легкая закуска — это та, которую удобно брать с собой и можно есть практически в любых условиях.

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Александра Лисица
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