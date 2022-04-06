Диетолог развеяла миф о пользе питья двух литров воды в день

Врач Кононенко: если пить по два литра воды в день, артериальное давление может вырасти

Врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко развеяла миф о пользе питья двух литров воды в день. Совет пить много воды она оценила в беседе с «Пятым каналом».

Она объяснила, что потребность в воде составляет до 40 миллилитров на один килограмм веса в сутки, при этом вода поступает в организм и при употреблении чая, кофе, супа и фруктов. В сутки Кононенко рекомендует выпивать около полутора литров воды.

Избыток воды, по словам диетолога, может привести к скачку артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Особенно если пить сразу большое количество воды — от 200 до 500 миллилитров за раз», — предупреждает доктор. Это, по ее словам, связано с увеличением объема циркулирующей крови и тем, что сосуды не успевают расшириться.

Также, уточнила Кононенко, пить слишком много воды не рекомендуется имеющим дефицит белка людям, потому что лишняя жидкость не способствует нормальному усвоению белка. При превышении питьевого баланса, добавляет врач, водорастворимые витамины и микроэлементы будут выводиться из организма.

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