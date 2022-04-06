Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетолог назвала универсальную и полезную еду для перекуса

Eating Well: диетолог Джессика Болл назвала орехи универсальным и полезным перекусом

Фото: Unsplash

Диетолог Джессика Болл назвала орехи универсальной и полезной едой для перекуса. Она рассказала Eating Well, что покупает их каждый раз, когда ходит в магазин.

Болл призналась, что идеальная легкая закуска — это та, которую удобно брать с собой и можно есть практически в любых условиях. По ее мнению, под это описание отлично подходят орехи. На ее взгляд, помимо удобства, этот продукт отличается хорошим вкусом и множеством полезных свойств.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

В орехах много жиров, клетчатки и белка, которые обеспечивают сытость. Кроме того, в них есть магний, витамин Е, цинк и фолат, необходимые для оптимального функционирования организма. Регулярные перекусы орехами помогут укрепить здоровье сердца и снизить риск диабета.

Если голод слишком сильный, Болл предлагает добавить к орехам сухофрукты, яблоко, сыр или темный шоколад.

Ранее сообщалось, что диетолог Ким Явитц назвала простой рецепт здорового перекуса, который способствует похудению. По мнению специалиста, лучшее сочетание для перекуса — яблоко с орехами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В США признали невозможность исключить Россию из Совбеза ООН
В МИД рассказали о подготовке ответа на антироссийские санкции ЕС
Минздрав зарегистрировал российский препарат для щитовидной железы
Невеста попросила жениха изменить цвет глаз ради свадьбы и разозлила людей
Психолог назвал главные различия в мужской и женской дружбе
Популярный российский комик высказался о конфликтах с коллегой
Вторая попытка набрать присяжных для суда над Фургалом провалилась
Массовая драка со стрельбой в подмосковном общежитии попала на видео
Кадыров объявил о начале зачистки в частном секторе Мариуполя
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.