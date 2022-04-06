В России покупатели начали жаловаться на заниженные ценники

Роспотребнадзор сообщил о росте жалоб покупателей на слишком низкие ценники

Существенно изменившаяся за последние полтора месяца экономическая ситуация в России заставила магазины изменить политику выставления ценников. Теперь многие из них завлекают покупателей заведомо заниженной ценой и только потом сообщают настоящую стоимость. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщают «Известия».

По данным ведомства, в последнее время выросло количество жалоб на такую практику — на них приходится каждая седьмая претензия (14 процентов). Обращения приходят по разным каналам. В частности, по горячей линии с 14 по 25 марта на проблему обратили внимание тысяча человек.

В материале отмечается, что торговые точки могут как продавать товар по завышенной цене, в надежде, что покупатель не заметит, так и призывать обращаться к консультантам.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что такая практика противоречит действующему законодательству. Ценник является публичной офертой, и продавец обязан продать товар по заявленной в нем стоимости. Произнесенная продавцом или консультантом цена такой офертой не является, потому что эти слова не закреплены документально.

При этом специалисты указывают, что магазины не отказываются от такой практики из-за низкой правовой культуры населения, соглашающегося быть обманутым. Покупатель может потребовать продать ему товар по указанной цене, обратиться к администратору и даже написать заявление в полицию, но не делает этого.

В то же время источник, близкий к ретейлерам, утверждает, что низкие ценники не всегда свидетельствуют о недобросовестности продавца. Зачастую персонал просто не успевает поменять их в связи с резко меняющимися условиями на рынке, что связано с ситуацией на Украине и реакцией западных стран.