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США ввели санкции против семей Путина и Лаврова

США объявили, что вводят санкции против детей Путина и супруги Лаврова
Сергей Лавров и Владимир Путин

Сергей Лавров и Владимир Путин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США вводят санкции против членов семей президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России», — сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

В полном тексте заявления, опубликованном на сайте Белого дома, уточняется, что введенные против названных россиян ограничения «отрезают их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах».

В заявлении также отмечено, что попавшие в санкционный список члены семей российских политиков «обогатились за счет россиян» и оказывают необходимую для продолжения спецоперации на Украине поддержку.

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Ранее в Кремле оценили введенные Западом санкции против Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что западные страны переступили грань разумного, введя санкции против Путина.

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Варвара Кошечкина
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