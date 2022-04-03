В Кремле оценили введенные Западом санкции против Путина

Пресс-секретарь Песков назвал введение санкций против Путина переходом грани разумного

Западные страны переступили грань разумного, введя санкции против президента России Владимира Путина. Такую оценку в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента прокомментировал введение Западом названных ограничений и признался, что несколько лет назад он не мог себе представить подобную ситуацию в отношениях между Россией и Европой. Он подчеркнул, что также не мог себе представить, чтобы санкции были введены против главы государства.

«Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого как были введены санкции против нашего президента, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости», — заметил Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

После начала спецоперации Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. США и Евросоюз заморозили российские золотовалютные резервы и наложили персональные санкции на главу государства, ряд высокопоставленных чиновников, а также журналистов и общественных деятелей. Из-за введенных ограничений российский рынок покинули некоторые зарубежные компании.