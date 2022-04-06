Путин принял предложение премьера Венгрии о проведении мирных переговоров

Премьер Орбан заявил, что пригласил Путина на переговоры в Венгрию с участием Украины

Президент России Владимир Путин принял предложение посетить мирные переговоры в Венгрии с участием Украины, ФРГ и Франции, но визит состоится лишь с соблюдением определенных условий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после телефонных переговоров с российским лидером, сообщает Reuters.

По словам Орбана, он пригласил Путина для участия в переговорах для того, чтобы обсудить введение режима прекращения огня на Украине, и напомнил о позиции Венгрии касательно мирного урегулирования. «На Украине проживают 200 тысяч венгров, поэтому мы несем за них ответственность, их жизни ничего не будет угрожать, только если мы сможем прекратить военные действия», — заявил премьер.

Ранее Путин поздравил Орбана с победой его партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» после проведения окончательного подсчета результатов парламентских выборов. В пресс-службе Кремля рассказали, что российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей, несмотря на непростую международную обстановку.