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В Архангельской области восстановят дом XVIII века

В Архангельской области восстановят «Дом Бажениных», в котором останавливался Петр I

Изображение: Wikimapia.org

В Холмогорском районе Архангельской области восстановят «Дом Бажениных», где останавливался Петр I во время путешествий по северу страны. Об этом сообщает ТАСС.

Одноэтажное здание с мезонином XVIII века было построено купцом Осипом Бажениным, который считается создателем первой русской коммерческой судостроительной верфи. На предприятии, располагавшемся в деревне Вавчуг, строились корабли для плаваний в Европу.

Дом был признан объектом культурного наследия регионального значения. После реставрации здание будет работать одновременно как гостевой дом и музейный объект.

Ранее в марте стало известно, что в Кавказских Минеральных Водах отреставрируют три объекта культурного наследия, построенных в XIX — начале XX века. Речь идет об исторических здравницах Верхних Пушкинских и Лермонтовских ванн в Пятигорске, а также Островских ванн в Железноводске.

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Мария Гейн
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