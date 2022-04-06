В Архангельской области восстановят дом XVIII века

В Архангельской области восстановят «Дом Бажениных», в котором останавливался Петр I

В Холмогорском районе Архангельской области восстановят «Дом Бажениных», где останавливался Петр I во время путешествий по северу страны. Об этом сообщает ТАСС.

Одноэтажное здание с мезонином XVIII века было построено купцом Осипом Бажениным, который считается создателем первой русской коммерческой судостроительной верфи. На предприятии, располагавшемся в деревне Вавчуг, строились корабли для плаваний в Европу.

Дом был признан объектом культурного наследия регионального значения. После реставрации здание будет работать одновременно как гостевой дом и музейный объект.

Ранее в марте стало известно, что в Кавказских Минеральных Водах отреставрируют три объекта культурного наследия, построенных в XIX — начале XX века. Речь идет об исторических здравницах Верхних Пушкинских и Лермонтовских ванн в Пятигорске, а также Островских ванн в Железноводске.