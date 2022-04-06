В Пятигорске отреставрируют исторические здравницы

В Пятигорске началась реставрация Верхних Пушкинских и Лермонтовских ванн

В Кавказских Минеральных Водах отреставрируют три объекта культурного наследия, построенных в XIX — начале XX века. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, по словам директор филиала ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Южному федеральному округу (ЮФО) Андрея Шпакова, недавно началась работа по восстановлению исторических здравниц Верхних Пушкинских и Лермонтовских ванн в Пятигорске, а также Островских ванн в Железноводске.

Специалист уточнил, что при проведении работ в Верхних Пушкинских ваннах планируется восстановить оборудование, подающее минеральную воду из двух скважин. После реставрации вода будет поступать в бассейны спа-комплекса.

Также Шпаков рассказал, что к настоящему времени отремонтированы Главные Нарзанные ванны в Кисловодске и Академическая галерея в Пятигорске. При этом отмечается, что реставрационные работы идут как за счет бюджетных денег, так и на средства частных инвесторов.

«В Главных Нарзанных ваннах были потрачены 49 миллионов бюджетных средств на кровлю и фасад, а потом уже были привлечены частные инвестиции. На трех объектах в Пятигорске в основном фигурируют частные инвестиции», — заключил он.

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