В Кисловодске из более 200 вариантов выбрали новый логотип города-курорта

В Кисловодске выбрали новый логотип города из более чем 200 вариантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В конкурсе приняло участие свыше 200 человек: профессиональные дизайнеры, художники, студенты, учащиеся художественных школ города. Жюри выбрало одного победителя и трех призеров конкурса», — говорится в сообщении.

Победительницей конкурса стала жительница Барнаула, которая никогда не была в Кисловодске. Ей подарят путевку в один из санаториев города-курорта. Три призера получат «проездные билеты», дающие право на бесплатное семейное посещение кисловодского государственного цирка, музеев и ресторана.

Отмечается, что при выборе победителя жюри учитывало не только следование условиям конкурса, но и то, насколько органично новый логотип будет смотреться на городских афишах, пресс-волах, сувенирах.

«Уверен, что кисловодчанам также понравится наш новый логотип, а наши гости безошибочно будут узнавать в нем наш курортный город. В основе логотипа сердце — это и сердечно-сосудистый курорт, и любовь, которую мы дарим, и лайки в социальных сетях», — прокомментировал выбор южри глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее в марте сообщалось, что самым популярным направлением среди россиян для отдыха и укрепления здоровья стал Крым. Так, 33 процента опрошенных туристов признались, что регулярно ездят на крымский полуостров для оздоровления. Еще 17 процентов респондентов назвали желанным для лечения местом курорты Кавказских минеральных вод.