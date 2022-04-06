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Псаки объяснила санкции США против родственников российских чиновников

Псаки: США вводят санкции против родственников чиновников России ради блокировки счетов
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила, зачем Вашингтон вводит санкции против детей и родственников российских чиновников и бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки ответила на вопрос журналиста о том, не является ли введение подобных ограничений разновидностью коллективной ответственности, при которой рестрикции накладываются на тех, кто не имеет отношения к принятию политических решений. Представитель президента США рассказала, что российские чиновники и предприниматели уже в течение некоторого времени прячут свои активы на банковских счетах членов семей. Она добавила, что по этой причине было предпринято усилие, направленное на то, чтобы добраться до таких активов.

Ранее стало известно, что США ввели блокирующие санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также против ряда других российских государственных лиц. Также под рестрикции попали члены семей президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Блокирующие санкции (Full blocking sanctions), по информации Вашингтона, подразумевают, что попавшие под них люди будут полностью отрезаны от финансовой системы США, а активы, которыми он владеют на территории Соединенных Штатов, будут заморожены.

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Марина Совина
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