США ввели санкции против Мишустина и Медведева

США ввели блокирующие санкции против Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева

США ввели блокирующие санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также против ряда других российских государственных лиц. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В санкционный список также попали совершеннолетние дети президента России Владимира Путина и жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Эти личности обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за поддержку войны Путина с Украиной», — говорится в заявлении американской администрации.

Блокирующие санкции (Full blocking sanctions), по информации Вашингтона, подразумевают, что попавшие под них люди будут полностью отрезаны от финансовой системы США, а активы, которыми он владеют на территории Соединенных Штатов, будут заморожены.

При этом власти США заявили, что могут ослабить санкции против России в том случае, если ситуация вокруг Украины изменится к лучшему. Однако американские власти пообещали, что продолжат оказывать давление на российское правительство до завершения спецоперации.