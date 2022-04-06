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США ввели санкции против Мишустина и Медведева

США ввели блокирующие санкции против Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева
Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

США ввели блокирующие санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также против ряда других российских государственных лиц. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В санкционный список также попали совершеннолетние дети президента России Владимира Путина и жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Эти личности обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за поддержку войны Путина с Украиной», — говорится в заявлении американской администрации.

Блокирующие санкции (Full blocking sanctions), по информации Вашингтона, подразумевают, что попавшие под них люди будут полностью отрезаны от финансовой системы США, а активы, которыми он владеют на территории Соединенных Штатов, будут заморожены.

При этом власти США заявили, что могут ослабить санкции против России в том случае, если ситуация вокруг Украины изменится к лучшему. Однако американские власти пообещали, что продолжат оказывать давление на российское правительство до завершения спецоперации.

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Николай Чигасов
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