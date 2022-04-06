США пообещали снять санкции с России в случае изменения обстановки на Украине

США могут ослабить санкции против России, если ситуации вокруг Украины изменится к лучшему

Власти США могут ослабить санкции против России в том случае, если ситуация вокруг Украины изменится к лучшему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

В тексте, опубликованном на сайте Белого дома, особенно подчеркивается беспрецедентный характер антироссийских мер. «Соединенные Штаты и более 30 союзников и партнеров по всему миру ввели самые действенные, скоординированные и широкомасштабные экономические ограничения в истории», — говорится в заявлении.