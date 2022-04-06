Политолог Калачев счел секретом успеха Жириновского умение говорить то, что другие боятся

Владимир Жириновский был человеком-эпохой, который во многом опередил свое время, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» политолог рассказал о главном секрете политического успеха Жириновского.

«То, что он говорил, казалось маргинальным, но многие мои знакомые политики в начале 90-х, вполне системные депутаты говорили, что главное достоинство Жириновского, главный секрет его успеха — он говорит то, что другие думают, но боятся сказать. И последние опросы, которые мы проводили, показывали, когда у электората ЛДПР спрашиваешь, почему болеешь за Жириновского, они отвечают: потому что он самый смелый и самый честный», — поделился политолог.

По его словам, Жириновский символично умер во время спецоперации России на Украине, так как эти два события выводят страну в новую эпоху.

6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.