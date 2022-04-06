Названы российские города с самыми дорогими «однушками»

Городами с самыми дорогими однокомнатными квартирами оказались Москва, Сочи и Петербург

Россиянам назвали города с самыми дорогими однокомнатными квартирами. Ими оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург, говорится в исследовании экспертов агентства «ОНИКС-Недвижимость», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Москве средняя цена однокомнатной квартиры составляет 16,39 миллиона рублей, в Сочи — 11,99 миллиона, а в Петербурге — 9,41 миллиона. При этом в столице квадратный метр стоит 404,5 тысячи рублей, в Сочи — 281,7 тысячи, в Петербурге — 232 тысячи. Самые доступные квартиры нашли в Челябинске, их средняя стоимость составляет 2,78 миллиона рублей, 68,3 тысячи за «квадрат».

С ноября 2021 года стоимость «однушек» в 15 крупнейших городах России выросла на 13,8 процента. К настоящему моменту однокомнатную квартиру площадью от 35 до 55 квадратных метров можно купить примерно за 5,65 миллиона рублей.

В марте эксперты агентства недвижимости Skolkovo Realty назвали цену самой дешевой квартиры в центре Москвы — 28,7 миллиона рублей. Жилье находится в Таганском районе, его площадь составляет 62 квадратных метра.