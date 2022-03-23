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Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Skolkovo Realty: самая дешевая квартира в центре Москвы стоит 28,7 миллиона рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В марте 2022 года самая дешевая квартира в центре Москвы продается более чем за 20 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Стоимость наиболее доступного объекта достигла 28,7 миллиона рублей. Квартира находится Таганском районе столицы, ее площадь составляет 62 квадратных метра. Самым дорогим лотом назвали пентхаус площадью 2,2 тысячи квадратных метров в здании «Башня Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». За него придется заплатить 2,6 миллиарда рублей.

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На данный момент квартира в новом доме в центре столицы в среднем стоит 200,8 миллиона рублей. По данным экспертов, в феврале 2022 года спрос на жилье в новостройках в центре столицы увеличился на 8,5 процента относительно февраля 2021 года и на 2,4 процента — в сравнении с показателем аналогичного периода в 2020-м.

Ранее риелторы из агентства «Дарко» выяснили, что самое дешевое жилье в Санкт-Петербурге можно приобрести за 3,5 миллиона рублей. Доступная по цене квартира-студия площадью 26 квадратных метров находится в поселке Шушары в южной части города.

Нина Ташевская
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