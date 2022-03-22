Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

Риелторы «Дарко» заявили, что самое доступное жилье в Петербурге стоит 3,5 миллиона рублей

Самое дешевое жилье в Санкт-Петербурге можно приобрести за 3,5 миллиона рублей. Такие данные назвали риелторы из агентства «Дарко» в своем исследовании, пишет Российская газета.

Обладая подобным бюджетом, получится купить квартиру-студию площадью 26 квадратных метров в поселке Шушары, который входит в состав Пушкинского района в южной части Петербурга. Объект расположен на 12-м этаже 20-этажного дома, построенного в 2020 году. Владелец надеется выручить от продажи недвижимости 3,43 миллиона рублей.

Самой доступной полноценной однокомнатной квартирой оказался лот в Курортном районе на северо-западе Петербурга. Это жилье находится на первом этаже двухэтажного дома и продается за 3,45 миллиона рублей.

Риелторы посоветовали рассмотреть варианты стоимостью до пяти миллионов рублей, если стоит задача купить отдельное жилье — в этой ценовой категории в Санкт-Петербурге выставлены на продажу 214 студий и 201 однокомнатная квартира.

Ранее аналитики назвали стоимость самой дешевой квартиры Петербурга в домах хрущевской постройки. По данным специалистов, подобные объекты можно купить в среднем за 4 миллиона рублей, а наиболее доступные из них оцениваются в 3,95 миллиона рублей.