Названа стоимость самой дешевой хрущевки в Петербурге

Аналитики заявили, что самая дешевая квартира в хрущевках Петербурга стоит 4 млн рублей

В Санкт-Петербурге самые дешевые квартиры в домах хрущевской постройки можно купить за четыре миллиона рублей. Такие данные назвали аналитики агентства недвижимости «Дарко», пишет «Российская газета».

По словам специалистов, объекты по такой цене расположены в пригородных районах. Наиболее выгодный вариант аналитики нашли в Петродворцовом районе (в него входят Петергоф, Стрельна и Ломоносов) — там продается однокомнатная квартира за 3,95 миллиона рублей.

Самое дешевое жилье в черте города находится в Калининском районе — «однушка» в этой локации обойдется в 4,65 миллиона рублей. Наиболее дорогую хрущевку обнаружили в Выборгском районе. Собственник двухкомнатной квартиры хочет выручить от ее продажи 13,2 миллиона рублей.

В марте 2022 года в Петербурге выставлено на продажу 880 квартир в хрущевках, половина из них — двухкомнатные. Средняя стоимость жилья в этом сегменте, по оценкам «Дарко», с июля 2021 года выросла на четверть и достигла 7,37 миллиона рублей. Квадратный метр в хрущевках за этот срок подорожал в среднем на 21,7 тысячи рублей и теперь стоит 156,7 тысячи рублей.

В феврале самая бюджетная однокомнатная квартира на вторичном рынке в Москве стоила семь миллионов рублей без учета самых дешевых предложений на территории Новой Москвы. Наиболее дешевую «двушку» в столице, по данным риелторов, можно было приобрести за 8,3 миллиона рублей, а трешку — за 10,5 миллиона рублей.

