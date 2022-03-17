Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой хрущевки в Петербурге

Аналитики заявили, что самая дешевая квартира в хрущевках Петербурга стоит 4 млн рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге самые дешевые квартиры в домах хрущевской постройки можно купить за четыре миллиона рублей. Такие данные назвали аналитики агентства недвижимости «Дарко», пишет «Российская газета».

По словам специалистов, объекты по такой цене расположены в пригородных районах. Наиболее выгодный вариант аналитики нашли в Петродворцовом районе (в него входят Петергоф, Стрельна и Ломоносов) — там продается однокомнатная квартира за 3,95 миллиона рублей.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта

Самое дешевое жилье в черте города находится в Калининском районе — «однушка» в этой локации обойдется в 4,65 миллиона рублей. Наиболее дорогую хрущевку обнаружили в Выборгском районе. Собственник двухкомнатной квартиры хочет выручить от ее продажи 13,2 миллиона рублей.

В марте 2022 года в Петербурге выставлено на продажу 880 квартир в хрущевках, половина из них — двухкомнатные. Средняя стоимость жилья в этом сегменте, по оценкам «Дарко», с июля 2021 года выросла на четверть и достигла 7,37 миллиона рублей. Квадратный метр в хрущевках за этот срок подорожал в среднем на 21,7 тысячи рублей и теперь стоит 156,7 тысячи рублей.

В феврале самая бюджетная однокомнатная квартира на вторичном рынке в Москве стоила семь миллионов рублей без учета самых дешевых предложений на территории Новой Москвы. Наиболее дешевую «двушку» в столице, по данным риелторов, можно было приобрести за 8,3 миллиона рублей, а трешку — за 10,5 миллиона рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Тайвань начал готовиться к вторжению Китая из-за спецоперации на Украине
Названо новое последствие глобального потепления для здоровья
Из-за товарного знака на замену «Макдоналдсу» начали расследование
В России повысят размер перевода через Систему быстрых платежей
Россияне начали продавать фрикадельки из IKEA за десятки тысяч рублей
Оценена вероятность возвращения моды на тонкие брови
Канцлер Германии заявил об отказе НАТО вмешиваться в конфликт на Украине
Россиянам назвали срок начисления новых выплат на детей
Ушедшим из России сервисам предрекли массовые коллективные иски
Россиянам предложили новый вариант перелетов на курорты Египта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.