Названа минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Москве

Минимальная стоимость квартиры в Москве (на вторичном рынке) составляет 7 миллионов рублей, если не учитывать самые дешевые предложения на территории Новой Москвы, комнаты и апартаменты, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

Как выяснили риелторы, за 7 миллионов рублей можно приобрести «однушку» на улице Булатниковской (метро «Пражская») на 9-м этаже 12-этажного панельного дома. В квартире новые батареи, стеклопакеты. Общая площадь — 29,4 квадратного метра.

За 7,2 миллиона рублей предлагается покупателям 31-метровая квартира в Кузьминках, в девятиэтажке на улице Юных Ленинцев. Чуть дороже (7,5 миллиона рублей) есть однокомнатный вариант на улице Большой Черкизовской (станция метро «Черкизовская»). Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома. Общая площадь — 30,4 квадратного метра.

Минимальная стоимость двухкомнатных квартир в Москве начинается от 8,3 миллиона рублей, отмечают риелторы. Наиболее бюджетная трехкомнатная квартира, по их данным, стоит 10,5 миллиона рублей.

«Приобрести недвижимость на вторичном рынке Москвы возможно и в пределах 7 миллионов рублей, если рассматривать доли в квартирах, объекты в Новой Москве, а также получивший широкое распространение формат апартаментов», — указывают специалисты.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) назвали вторичный рынок жилья в Москве существенно перегретым. Подорожание ипотеки, по их мнению, усугубляет последствия роста цен на квартиры и увеличивает вероятность наступления стагнации в 2022 году.