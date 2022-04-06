Учительница устроила оргию с 16-летними учениками и попала в тюрьму

IBT: 42-летняя учительница из Индии записала оргию с учениками на видео и попала в тюрьму

42-летняя учительница из Индии устроила оргию с тремя 16-летними учениками школы, в которой она работала, и попала в тюрьму. Об этом сообщает International Business Times.

Отдел по борьбе с киберпреступностью штата Тамилнад начал расследование в отношении педагога, после того как ролик с оргией появился в сети. Полицейским удалось установить, что кадры были сняты ее возлюбленным.

Как оказалось, учительница пригласила подростков в свой дом в городе Мадурай, занялась с ними групповым сексом, а ее любовник снимал происходящее на видео. Мужчина уже признал, что действительно записал видео и распространил его среди знакомых. Сейчас полиция выясняет, выкладывался ли ролик на платные порноресурсы.

Жалобу на учительницу и ее любовника написали и сами ученики. Они утверждают, что пара пыталась запугать их, чтобы они не рассказывали о случившемся.

Учительнице и ее любовнику предъявлены обвинения в совращении малолетних, угрозах и распространении непристойного контента.

Ранее сообщалось, что педагог из Великобритании отправилась в тюрьму за сексуальные отношения с 15-летней ученицей. 42-летнюю Николу Парк приговорили к 27 месяцам заключения.