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Педагог отправилась в тюрьму за секс с 15-летней ученицей

Учительница Никола Парк из города Глазго отправилась в тюрьму за секс с ученицей

Фото: David Moir / Reuters

В Великобритании суд отправил на 27 месяцев в тюрьму 42-летнюю учительницу частной школы, которая больше двух лет состояла в сексуальных отношениях с подростком. Об этом сообщает Glasgow Live.

Суд шотландского города Глазго постановил, что близкие отношения между педагогом Николой Парк и одной из ее подопечных начался в декабре 2016 года, когда девочке было 15 лет, и продолжался как минимум до апреля 2019 года. Ученица начала тесно общаться с учительницей из-за проблем личного характера. Вскоре они стали устраивать регулярные тайные свидания в доме Парк, в ходе которых женщина совратила подростка.

Ученица решила окончательно прекратить отношения с педагогом в 2020 году, когда поступала в университет. В том, что она занималась сексом с Парк, девушка призналась своему врачу, после чего началось полицейское расследование. При обыске в доме учительницы были обнаружены материалы сексуального характера и интимная переписка с девочкой.

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В начале следствия Парк полностью отрицала все обвинения и заявляла, что отношения были исключительно дружескими, однако под давлением доказательств признала вину. «Это был не случайная ошибка в безупречной карьере преподавателя. Это было злоупотребление доверием ученицы со стороны взрослого человека, которое включало в себя и действия сексуального характера», — заявил шериф Джон Маккормик во время заседания.

Суд приговорил Николу Парк к двум с половиной годам тюремного заключения. Кроме того, женщина будет внесена в реестр сексуальных преступников на 10 лет и пожизненно лишится возможности преподавать.

Ранее сообщалось, что в США 34-летняя педагог средней школы завела роман с 15-летним учеником и отправилась в тюрьму. По данным следствия, женщина занималась сексом с подростком в доме, где находился ее собственный ребенок.

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Никита Савин
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