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Учительница восемь раз занялась сексом с 15-летним подростком при ребенке

В США 34-летняя педагог занялась сексом с 15-летним учеником и оказалась в тюрьме
Ellarea Silva

Ellarea Silva. Фото: East Baton Rouge Parish Sheriff’s Office

В США 34-летняя педагог средней школы завела роман с 15-летним учеником, занялась с ним сексом и попала в тюрьму. Об этом сообщает Opposing Views.

Учительница школы города Закари, штат Луизиана, Эллария Силва была задержана после того, как ей предъявили официальные обвинения в совращении малолетнего. По данным следствия, женщина занималась сексом с подростком у себя дома «восемь или девять раз» летом 2021 года. Следователи уточнили, что во время каждого эпизода в доме находился ребенок Силвы.

Детектив, ведущий дело, утверждает, что педагог первой отправила письмо на школьный аккаунт ребенка, а после они перешли на общение через личные адреса, «чтобы их было невозможно отследить». Также оказалось, что женщина неоднократно присылала подростку свои фотографии и видео сексуального характера.

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Сообщается также, что школьник захотел сделать отношения с учительницей достоянием общественности, однако она «просила жертву не делать этого, так как подобное разоблачение могло повлиять на ее работу и семью». О преступлении в правоохранительные органы сообщила администрация школы 24 января, в тот же день педагог была отправлена в оплачиваемый отпуск. После расследования Силва была заключена под стражу без права выхода под залог.

Ранее сообщалось что в Великобритании помощница учителя дважды занялась сексом с 15-летним учеником и избежала тюрьмы. Женщину приговорили к одному году заключения условно.

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Никита Савин
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