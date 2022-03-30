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Помощница учителя дважды занялась сексом с 15-летним учеником и избежала тюрьмы

Ассистент учителя из Великобритании занялась сексом с 15-летним учеником и избежала тюрьмы

Фото: Goole Maps

В Уэльсе, Великобритания, помощница учителя дважды занялась сексом с 15-летним учеником, попыталась построить с ним отношения и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя Ребекка Уильямс начала общаться с подростком по переписке, а потом предложила ему встретиться. Ассистент преподавателя пригласила ученика к себе домой на выходные. Они смотрели телевизор, после чего поднялись в спальню валлийки и занялись сексом.

После этой встречи Уильямс снова написала ученику с предложением встречи, и тот согласился. Однако вскоре выяснилось, что ей не нужен просто секс — она хотела полноценных отношений с подростком. В итоге он заблокировал Уильямс из-за ее навязчивости.

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О переписке стало известно в школе, и о случившемся сообщили в полицию. В ходе расследования дела состоялось судебное заседание, по итогом которого Уильмся приговорили к году лишения свободы условно, назначили 150 часов исправительных работ, добавили в список сексуальных преступников на десять лет и запретили работать с детьми и подростками.

На момент написания новости бывшая ассистент преподавателя работала в строительной компании и состояла в отношениях с совершеннолетним партнером.

Ранее сообщалось, что в США женщина, подрабатывавшая помощницей учителя, занялась сексом с одним из учеников, попала под суд и была приговорена к тюремному заключению. В суде Гейтс расплакалась, извинилась перед жертвой и его близкими, а также своим мужем и детьми, которых опозорила.

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Евгения Черкасова
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