Британия решила отправить Украине помощь в виде машин скорой помощи

Власти Британии окажут Украине материальную помощь и направят туда 20 машин скорой помощи

Власти Великобритании решили предоставить Украине очередной пакет помощи. Они отправят около 20 машин скорой помощи, чтобы оказать жизненно важную помощь людям, оставшимся в городах и поселках Украины. Об этом говорится на сайте британского правительства.

«Это станет заменой тех украинских машин скорой помощи, которые были потеряны в результате российских атак», — рассказали в Британии. По предварительным оценкам, сейчас более 12 миллионов человек на Украине нуждаются в гуманитарной помощи.

По словам российских властей, они также оказывают гуманитарную помощь живущим на контролируемых войсками России территориях. Кроме того, в ряде городов России действуют пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.