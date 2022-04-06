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Британия решила отправить Украине помощь в виде машин скорой помощи

Власти Британии окажут Украине материальную помощь и направят туда 20 машин скорой помощи

Фото: Toby Melville / Reuters

Власти Великобритании решили предоставить Украине очередной пакет помощи. Они отправят около 20 машин скорой помощи, чтобы оказать жизненно важную помощь людям, оставшимся в городах и поселках Украины. Об этом говорится на сайте британского правительства.

«Это станет заменой тех украинских машин скорой помощи, которые были потеряны в результате российских атак», — рассказали в Британии. По предварительным оценкам, сейчас более 12 миллионов человек на Украине нуждаются в гуманитарной помощи.

По словам российских властей, они также оказывают гуманитарную помощь живущим на контролируемых войсками России территориях. Кроме того, в ряде городов России действуют пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.

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Елизавета Наумова
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