В честь умершего Жириновского захотели назвать улицу в Петербурге

В Петербурге предложили назвать улицу в честь депутата Владимира Жириновского

В Петербурге захотели назвать улицу в честь умершего депутата Госдумы Владимира Жириновского. Об этом сообщила председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева, ее слова передают «Невские новости».

«Мы хотели бы переименовать улицу Маркина и назвать ее в честь Владимира Жириновского, как раз на этой улице в Петроградском районе города располагается приемная партии ЛДПР», — заявила Замараева. Улица, о которой идет речь, с 1939 года называлась в честь матроса Балтийского флота и революционера. До этого она была улицей Олонецкой в честь карельского города, а также Кронверкским и Кузнечным переулками.

Председатель комитета отметила, что такая инициатива обсуждалась до смерти Жириновского, но улицу так и не переименовали. Замараева считает, что после смерти лидера ЛДПР вопрос нужно поднять снова.

О смерти Владимира Жириновского сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 6 апреля. Политический деятель умер на 76-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание состоится 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов в Москве, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.